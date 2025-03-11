«Тургеневский» памятник архитектуры в Хабаровске сдают в аренду на 49 лет

Министерство имущества Хабаровского края и Краевой имущественный комплекс объявили аукцион на аренду здания культурного наследия «Дом жилой Круговского Ф. Г.» сроком на 49 лет. Дом, построенный до 1912 года, находится в Хабаровске на улице Истомина, № 18, и нуждается в ремонте. Общая площадь здания составляет 171 квадратный метр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Начальная стоимость аренды — 1 рубль за квадратный метр в год. Обязательное условие — провести реставрационные работы и адаптировать здание к современным условиям эксплуатации до 31 декабря 2027 года, — уточнили в министерстве имущества Хабаровского края.
Это не первая попытка сдать в аренду историческое здание с круглыми окнами, но из-за нескольких пожаров дом фактически уничтожен и очень трудно найти инвестора. Сейчас здание закрыто баннером с примерным изображением его прежнего вида.
Федор и Афанасий Круговские приехали в Хабаровск на рубеже XIX и XX веков. Они оба были земляками великого писателя Тургенева, у которого в их родном селе Спасское-Лутовиново Орловской губернии была усадьба. Согласно семейной легенде, Федор Круговский даже стал прообразом героя тургеневского рассказа «Бежин луг» — мальчика Феди.