«Тургеневский» памятник архитектуры в Хабаровске сдают в аренду на 49 лет

Федор и Афанасий Круговские приехали в Хабаровск на рубеже XIX и XX веков. Они оба были земляками великого писателя Тургенева, у которого в их родном селе Спасское-Лутовиново Орловской губернии была усадьба. Согласно семейной легенде, Федор Круговский даже стал прообразом героя тургеневского рассказа «Бежин луг» — мальчика Феди.