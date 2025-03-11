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В Узбекистане будут продавать ID-карты и водительские права с красивыми номерами

Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления, который предусматривает продажу ID-карт, паспортов, загранпаспортов и водительских удостоверений с желаемыми комбинациями цифр, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

По данным МВД, спрос на документы с уникальными номерами среди граждан постоянно растет. Новая инициатива позволит тем, кто готов внести дополнительную плату, получить удостоверения личности и водительские права с особенными комбинациями цифр и букв.

Таким образом, у граждан появится возможность подчеркнуть свою индивидуальность, выбрав особый номер для своего удостоверения личности или водительского удостоверения.

пояснили в МВД

Проект постановления предполагает модернизацию системы предоставления государственных услуг, включая возможность получения документов с уникальными номерами за повышенную оплату. В связи с этим предлагается:

— Ввести систему выдачи ID-карт, загранпаспортов и водительских удостоверений с популярными комбинациями цифр по увеличенной цене.

— Оказывать эту услугу на платной основе через специальную информационную систему.

Граждане Узбекистана, иностранцы с видом на жительство и лица без гражданства смогут приобрести такие документы через цифровую платформу.