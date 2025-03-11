В Узбекистане будут продавать ID-карты и водительские права с красивыми номерами

По данным МВД, спрос на документы с уникальными номерами среди граждан постоянно растет. Новая инициатива позволит тем, кто готов внести дополнительную плату, получить удостоверения личности и водительские права с особенными комбинациями цифр и букв.
Таким образом, у граждан появится возможность подчеркнуть свою индивидуальность, выбрав особый номер для своего удостоверения личности или водительского удостоверения.
Проект постановления предполагает модернизацию системы предоставления государственных услуг, включая возможность получения документов с уникальными номерами за повышенную оплату. В связи с этим предлагается:
— Ввести систему выдачи ID-карт, загранпаспортов и водительских удостоверений с популярными комбинациями цифр по увеличенной цене.
— Оказывать эту услугу на платной основе через специальную информационную систему.
Граждане Узбекистана, иностранцы с видом на жительство и лица без гражданства смогут приобрести такие документы через цифровую платформу.