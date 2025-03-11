Губернатор с рабочим визитом посетил микрорайон Солнечный города Красноярска

Осматривая объекты, глава региона сказал: «Солнечный растёт, и он должен расти сбалансировано. Вместе с жилой инфраструктурой уже появляются развязки, социальные и спортивные объекты. Все вновь принимаемые решения будут комплексные — если строится микрорайон, там же сразу решается вопрос по детскому садику, школе, транспортным развязкам и так далее. Это новые правила застройки города. Они будут действовать и в Солнечном, и в других микрорайонах».