Губернатор с рабочим визитом посетил микрорайон Солнечный города Красноярска

Визит Михаил Котюков начал с площадки, выбранной под строительство новой поликлиники, которая будет возведена на перекрестке пр. 60 лет Образования СССР и ул. Гриболевской. Сейчас на участке убирают строения, чтобы приступить к инженерным изысканиям и проектированию. Новая поликлиника будет принимать взрослых и детей, рассчитана на 650 посещений в смену.
Ещё один востребованный горожанами объект — автомобильная дорога, которая свяжет Солнечный с жилым районом «Солонцы-2» и Северным шоссе. Новая трасса перераспределит транспортные потоки и разгрузит единственную дорогу в Солнечный — Енисейский тракт. Новая автодорога пройдет от ул. Гриболевской по ул. Соколовской в направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до въезда на Северное шоссе. Объект построят в рамках подготовки к празднованию 400-летия города Красноярска. Новую автодорогу планируется сдать в 2027 году.
Осматривая объекты, глава региона сказал: «Солнечный растёт, и он должен расти сбалансировано. Вместе с жилой инфраструктурой уже появляются развязки, социальные и спортивные объекты. Все вновь принимаемые решения будут комплексные — если строится микрорайон, там же сразу решается вопрос по детскому садику, школе, транспортным развязкам и так далее. Это новые правила застройки города. Они будут действовать и в Солнечном, и в других микрорайонах».
В завершении поездки Котюков посетил немаловажный объект для жителей микрорайона — крытый футбольный манеж на стадионе «Ротор». Новый спортивный объект Михаил Котюков проинспектировал вместе с родителями воспитанников школы, которые особо отметили, что манеж позволит заниматься детям круглогодично в комфортных условиях.
В комплексе обустроили футбольное поле с искусственным газоном, административно-бытовые помещения (раздевалки, душевые, гардероб, кабинеты
«У меня в клубе “Ротор” занимается сын и двое племянников. Летом 2023 года я попросил у Михаила Михайловича сделать ребятам такой манеж. Он пообещал, что манеж у детей появится. Раньше зимой заниматься было просто негде, искали варианты в школах. Сейчас вопрос сезонности в занятиях не будет стоять, а новая площадка поможет ребятам тренироваться без смены покрытия», — рассказывает Александр Петрушин.
Учебно-тренировочный процесс для воспитанников спортивной школы будет организован сразу после укладки футбольного покрытия. В новом манеже будут работать 7 тренеров-преподавателей, заниматься более 350 детей. Кроме того, комплекс будет служить центром занятий по футболу для жителей Солнечного, что позволит увеличить количество систематически занимающихся физической культурой. Здесь также будут проводиться соревнования по футболу районного и городского уровней.