Красноярская и Новосибирская компании судятся из-за мороженого

По данным «Коммерсанта», поводом для судебного разбирательства стало использование одного и того же изображения белого медведя на «Пломбире на сливках» и «Пломбире на сливках с шоколадной крошкой» компании «Новосибхолод». Отмечается, что красноярская компания с 2013 года владеет правами на изображение.