Красноярская и Новосибирская компании судятся из-за мороженого

Карточка дела появилась на сайте Арбитражного суда по интеллектуальным правам в Москве.
По данным «Коммерсанта», поводом для судебного разбирательства стало использование одного и того же изображения белого медведя на «Пломбире на сливках» и «Пломбире на сливках с шоколадной крошкой» компании «Новосибхолод». Отмечается, что красноярская компания с 2013 года владеет правами на изображение.
За использование логотипа с медведем красноярская компания требует 50 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.
Новосибирская компания, в свою очередь, обратилась в Палату по патентным спорам, чтобы с изображения белого медведя была снята охрана знака. Обращение будет рассмотрено 25 марта.
Первое заседание по иску «Славицы» состоится 14 мая.