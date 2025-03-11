Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская и Новосибирская компании судятся из-за мороженого

Красноярская компания подала иск новосибирской фирме за использование логотипа с медведем на своей упаковке мороженого.

Источник: РИА "Новости"

Карточка дела появилась на сайте Арбитражного суда по интеллектуальным правам в Москве.

По данным «Коммерсанта», поводом для судебного разбирательства стало использование одного и того же изображения белого медведя на «Пломбире на сливках» и «Пломбире на сливках с шоколадной крошкой» компании «Новосибхолод». Отмечается, что красноярская компания с 2013 года владеет правами на изображение.

За использование логотипа с медведем красноярская компания требует 50 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

Новосибирская компания, в свою очередь, обратилась в Палату по патентным спорам, чтобы с изображения белого медведя была снята охрана знака. Обращение будет рассмотрено 25 марта.

Первое заседание по иску «Славицы» состоится 14 мая.