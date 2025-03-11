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В Омске пройдет Сибирский слет химиков

Специалисты обсудят инновационные технологии, нацпроекты и импортозамещение.

Источник: Комсомольская правда

С 24 по 26 марта в Омске пройдет Сибирский слет химиков. Организаторами мероприятия выступают правительство Омской области, группа компаний «Титан», Российский союз химиков и общественная организация «Деловая Россия». Участниками станут специалисты и эксперты из многих регионов России, а также представители международных организаций.

Частью деловой программы станут V Международная научно-практическая Специалисты обсудят инновационные технологии, реализации национальных проектов, вопросы импортозамещения и роль химических предприятий в экономике регионов.