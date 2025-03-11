С 24 по 26 марта в Омске пройдет Сибирский слет химиков. Организаторами мероприятия выступают правительство Омской области, группа компаний «Титан», Российский союз химиков и общественная организация «Деловая Россия». Участниками станут специалисты и эксперты из многих регионов России, а также представители международных организаций.