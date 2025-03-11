Российский фигурист Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала

Чемпион России по фигурному катанию 20-летний Владислав Дикиджи исполнил свой знаменитый четверной аксель на замерзшем Байкале. Он поделился видео в соцсетях. Спортсмен вместе с другими фигуристами участвовал в турнире «Открытие Байкала» (12+), организованном Первым каналом и Федерацией фигурного катания России, пишет ИА IrkutskMedia.

