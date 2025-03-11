В Иркутской области выплачивают пособие по беременности в размере 794 тысяч

Напомним, пособие получают те женщины, что находятся в отпуске по беременности и родам, либо усыновили ребенка, которому еще не исполнилось три месяца. Выплата назначается за весь период отпуска, обычно он длится 140 дней — 70 дней до родов и столько же после. Если же семья ждет двойню или тройню, то продолжительность увеличивается до 194 дней, при тяжелых родах — до 156 дней.