В Иркутской области выплачивают пособие по беременности в размере 794 тысяч

Более 1,5 тысяч работающих мам из Приангарья получили пособие по беременности и родам с начала 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, на эти цели потратили более 353,2 миллиона рублей.
Напомним, пособие получают те женщины, что находятся в отпуске по беременности и родам, либо усыновили ребенка, которому еще не исполнилось три месяца. Выплата назначается за весь период отпуска, обычно он длится 140 дней — 70 дней до родов и столько же после. Если же семья ждет двойню или тройню, то продолжительность увеличивается до 194 дней, при тяжелых родах — до 156 дней.
— Размер пособия зависит от среднего дневного заработка, рассчитанного за два календарных года. В 2025 году максимальный размер за 140 дней составил 794 355 рублей. При усыновлении ребенка до трех месяцев сумма выплачивается со дня усыновления и до истечения 70 дней со дня его рождения. В случае одновременного усыновления двух и более детей этот срок увеличивается до 110 дней, — поделился управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Чтобы получить пособие, нужно передать заявление работодателю. Деньги выплатят в течение 10 рабочих дней с момента получения данных от страхователя.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 103 тысячи льготников из Иркутской области получают социальные услуги в натуральном виде. Речь идет о лекарствах, путевках в санатории и другом.