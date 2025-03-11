В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации в своем telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.
Шесть БПЛА ВСУ сбиты в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичные ограничения введены в аэропорту Жуковский.