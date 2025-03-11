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Росавиация: в аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения

Жуковский и Домодедово временно не принимают и не отправляют авиарейсы, ограничения введены в 4:24 и 4:40 МСК.

Источник: Комсомольская правда

В московских аэропортах Жуковский и Домодедово временно ввели ограничения. Самолеты не взлетают и не садятся в воздушных гаванях с 04:24 и 04:40 соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на работу аэропортов введены для обеспечения безопасности перелетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — главный приоритет», — подчеркнули в Росавиации.

Ограничения ввели после попытки украинских боевиков атаковать Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нападении на Раменский городской округ. Отражена атака семи БПЛА. Сообщения поступили в ночь на 11 марта, около 04:30 по Москве. Силы ПВО продолжают ликвидировать БПЛА.