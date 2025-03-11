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В красноярских Тихих Зорях открылся молодежный центр

Филиал молодежного центра «Вектор» открылся в микрорайоне Тихие Зори.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Тихие Зори открылся филиал молодежного центра «Вектор». Как рассказали в администрации города, многофункциональное пространство спроектировано с учетом потребностей молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Внутри есть современная рабочая зона, игровое пространство, а также место для проведения лекций и мастер-классов, которое трансформируется в конференц-зал.

— Мы постарались наполнить наше новое помещение разными форматами: это занятия в формате мама+малыш, йога, творческая мастерская, — говорит Вадим Слипенко, директор центра продвижения молодежных проектов.

Новый центр находится по адресу: улица Лесников, 37б.

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