В Госдуму направили проект об учете домашних животных

«Наш закон бьет по этой беде: чипы, учет и штрафы заставят владельцев проявлять больше внимания к питомцам. Потому что это как с автомобилями: собака — движимое имущество. Никто же не спорит, что машину нужно ставить на учет. Поэтому купил собаку — зарегистрируй. Продал или подарил — сообщи. Умерла, пропала, украли — уведоми. Все просто. Реестр будет бесплатным. Основа для него уже есть. Сейчас работает реестр сельхозживотных — коз, коров, овец. На его базе можно быстро организовать учет собак. Волонтеры, зоозащитники и владельцы питомников поддерживают такой подход», — сказал он РИА Новости.