В Госдуму направили проект об учете домашних животных

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается введение маркировки и учет домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред фракции Дмитрий Гусев.
«Предлагается внедрить систему маркирования и учета домашних животных, которая будет направлена на идентификацию питомцев и определение их владельцев», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается маркировать домашних животных разными способами: наносить метки на тело, крепить ошейники, бирки, кольца или вживлять микрочипы. Также в документах сообщается, что учет будет вестись через уже существующую систему ФГИС «ВетИС» (информационная система в области ветеринарии).
Кроме того, на отзыв в кабмин направляется законопроект о повышении административных штрафов за нарушение норм об ответственном обращении с животными.
«Настоящим законопроектом предлагается увеличить штрафы за нарушение законодательства об ответственном обращении с животными», — сказано в документе, который также имеется в распоряжении агентства.
Проектом предлагается повысить штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных для физлиц с 1500—3000 до 10−30 тысяч рублей, за жестокое обращение — с 5−15 до 15−30 тысяч рублей, а за нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, максимальный административный штраф для граждан может составить 50 тысяч рублей.
Как рассказал Миронов РИА Новости, по оценкам экспертов, 80% бездомных животных — это бывшие домашние, потерявшиеся или просто выброшенные на улицу. По его словам, в 2023 году думское большинство разрешило регионам умерщвлять бездомных животных, но это не помогло, и за 2024 год число обращений за медпомощью в результате нападений собак снизилось лишь на 0,9%.
«Если животное сбежало, потерялось, попало в приют, владельца всегда смогут найти. Как и в случае, если хозяин просто решил избавиться от питомца. Тогда ему грозит ответственность, которую мы также предлагаем ужесточить… Владельцы должны отвечать за животных — за домашних и тех, кого они превратили в бездомных. Наши поправки послужат профилактике безнадзорности четвероногих. Мы стремимся гуманными превентивными мерами снизить число бездомных собак на улицах. И защитить наших граждан, наших детей от нападений агрессивных стай», — отметил лидер эсеров.
По мнению Гусева, люди не должны бояться за свою жизнь и жизнь своих детей, а бездомные животные являются результатом безответственности.
«Наш закон бьет по этой беде: чипы, учет и штрафы заставят владельцев проявлять больше внимания к питомцам. Потому что это как с автомобилями: собака — движимое имущество. Никто же не спорит, что машину нужно ставить на учет. Поэтому купил собаку — зарегистрируй. Продал или подарил — сообщи. Умерла, пропала, украли — уведоми. Все просто. Реестр будет бесплатным. Основа для него уже есть. Сейчас работает реестр сельхозживотных — коз, коров, овец. На его базе можно быстро организовать учет собак. Волонтеры, зоозащитники и владельцы питомников поддерживают такой подход», — сказал он РИА Новости.