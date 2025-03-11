Россиян предупредили об опасности при оплате смартфоном по NFC: денег можно лишиться за несколько минут

Используя при оплате смартфоном NFC-технологию, граждане рискуют потерять деньги с дебетовой карты, их могут украсть. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Технология воровства не очень и сложна. Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банков, и заставляют под психологическим нажимом установить новое приложение кредитного учреждения, поскольку старое «заблокировано» из-за санкций.
Затем пользователь получает сообщение со ссылкой для скачивания файла, которая, на самом деле, является вредоносным ПО. После этого преступники просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем.
Так поддельное приложение создает виртуальную копию карты, с помощью которой мошенники и снимают деньги с чужих карт.
Ранее правоохранители раскрыли новую уловку мошенников с денежными переводами. В МВД рассказали, что нужно делать, если на вашу карту пришли деньги от незнакомца.
Сайт KP.RU сообщал, что ежедневно финансовые мошенники выманивают у россиян 300 000 000 рублей. Какие уловки аферисты сегодня применяют чаще всего? «Комсомольская правда» собрала самые распространенные мошеннические схемы.