Россиян предупредили об опасности при оплате смартфоном по NFC: денег можно лишиться за несколько минут

Используя при оплате смартфоном NFC-технологию, граждане рискуют потерять деньги с дебетовой карты, их могут украсть. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.