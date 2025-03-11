Форвард омского «Авангарда» Ткачев выздоровел после травмы

На официальном сайте КХЛ появилась информация о состоянии нападающего омского «Авангарда» Владимире Ткачеве. Напомним, в этом сезоне подающий надежды игрок не вышел на лед ни разу из-за полученной на тренировке травмы.
Теперь ситуация может измениться — как следует из информации на сайте КХЛ, Ткачев официально выбыл из числа травмированных игроков «Авангарда».
Ранее на послематчевой конференции 8 марта главный тренер «ястребов» Ги Буше заявил, что лечащий врач уже разрешил Ткачеву ледовые тренировки.
Следующий матч у «Авангарда» пройдет сегодня, 11 марта — «ястребы» встретятся с нижегородским «Торпедо».