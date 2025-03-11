В Челябинске строящаяся подземная парковка обрушилась на площади 700 «квадратов»

В МЧС рассказали подробности происшествия на стройплощадке ЖК «Грани» по улице Труда.
«Поступило сообщение об обрушении перекрытия строящегося двухэтажного здания (подземная парковка) размерами 100 на 50 метров. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. В результате происшествия погиб человек», — говорится в оперативной информации.
На месте происшествия работали подразделения Главного управления МЧС России по Челябинской области, силы муниципального звена региональной подсистемы РСЧС, глава города, представители строительной компании.
Всего для ликвидации последствий происшествия привлекались 50 человек и 15 единиц техники.
Всю ночь продолжался разбор завала. В 02:44 11 марта тело погибшего работника извлечено и передано сотрудникам Следственного комитета.