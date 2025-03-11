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В Башкирии потеплеет до +5°

Синоптики назвали это аномальной жарой.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 56% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: АиФ

В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +5°. Синоптики Башгидромета прогнозируют снег и дождь.

Во вторник, 11 марта, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит −2,+3°.

В среду, 12 марта, ночью будет без осадков, но днем возможен небольшой мокрый снег и гололед. Ночью столбик термометра опустится до −4,-9°, днем поднимется до 0,+5°.

В четверг, 13 марта, ночью и днем прогнозируют небольшие осадки. Ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −3,+2°, днем будет 0,+5°.