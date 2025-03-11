В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +5°. Синоптики Башгидромета прогнозируют снег и дождь.
Во вторник, 11 марта, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит −2,+3°.
В среду, 12 марта, ночью будет без осадков, но днем возможен небольшой мокрый снег и гололед. Ночью столбик термометра опустится до −4,-9°, днем поднимется до 0,+5°.
В четверг, 13 марта, ночью и днем прогнозируют небольшие осадки. Ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −3,+2°, днем будет 0,+5°.