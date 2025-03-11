Адвокат Костина рассказала, в каких случаях грозит штраф за работу на дому

Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева предупредила, что в 2025 году жители РФ могут столкнуться с рядом штрафов, связанных с дачным хозяйством. В частности, юрист указала на важность соблюдения правил пожарной безопасности и обращения с отходами. Она отметила, что их нарушение может привести к штрафу в размере до 20 тыс. рублей.