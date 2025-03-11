Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Костина рассказала, в каких случаях грозит штраф за работу на дому

Юрист уточнила, что речь идёт о нарушении правил пользования жилыми помещениями.

Штраф грозит тем, кто использует квартиру в качестве офиса, склада или производственного цеха, рассказала журналистам адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.

По ее словам, это также касается заведений общественного питания, гостиниц, мест оказания медицинских услуг и ведения миссионерской деятельности.

«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т. д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует», — сказала юрист, слова которой приводит агентство «Прайм».

Костина напомнила, что за несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, включая самовольную перепланировку, для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 1,5 тыс. рублей. Должностным лицам, к которым относится предприниматель, в таких случаях грозят штрафные санкции в размере до 3 тыс. рублей.

Адвокат добавила, что с наименьшими сложностями при работе на дому столкнутся те, кто занимается пошивом одежды или репетиторством, оказывает бухгалтерские услуги или проводит юридические и психологические консультации.

Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева предупредила, что в 2025 году жители РФ могут столкнуться с рядом штрафов, связанных с дачным хозяйством. В частности, юрист указала на важность соблюдения правил пожарной безопасности и обращения с отходами. Она отметила, что их нарушение может привести к штрафу в размере до 20 тыс. рублей.