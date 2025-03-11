Адвокат Костина рассказала, в каких случаях грозит штраф за работу на дому

Штраф грозит тем, кто использует квартиру в качестве офиса, склада или производственного цеха, рассказала журналистам адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.
По ее словам, это также касается заведений общественного питания, гостиниц, мест оказания медицинских услуг и ведения миссионерской деятельности.
«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад
Костина напомнила, что за несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, включая самовольную перепланировку, для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 1,5 тыс. рублей. Должностным лицам, к которым относится предприниматель, в таких случаях грозят штрафные санкции в размере до 3 тыс. рублей.
Адвокат добавила, что с наименьшими сложностями при работе на дому столкнутся те, кто занимается пошивом одежды или репетиторством, оказывает бухгалтерские услуги или проводит юридические и психологические консультации.
Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева предупредила, что в 2025 году жители РФ могут столкнуться с рядом штрафов, связанных с дачным хозяйством. В частности, юрист указала на важность соблюдения правил пожарной безопасности и обращения с отходами. Она отметила, что их нарушение может привести к штрафу в размере до 20 тыс. рублей.