Сергей Чебнев вел за собой несколько полков. Он координировал действия солдат, стоявших в обороне, когда боевики ВСУ подошли к Курской области. Во время операции группа Героя России попала под обстрел. Сергей Чебнев получил ранения, не совместимые с жизнью. Однако он точно погиб не напрасно. Военные ВСУ не смогли пройти к Курской Атомной электростанции благодаря действиям командира батальона и его солдат. Армии России удалось перебросить силы в точку боевого соприкосновения.