«Слезы наворачиваются»: тело Героя РФ Чебнева, наконец, вывезли из освобожденного села

Командир батальона Сергей Чебнев посмертно награжден званием Героя России. Он приложил немало усилий для освободительной операции в Курской области. Командир полков погиб при выполнении боевых задач спецоперации. Его тело не могли доставить домой полгода из-за действий боевиков Вооруженных сил Украины. Наконец, российским военным удалось освободить село Малая Локня. Именно там погиб Сергей Чебнев. Его тело нашли и вывезли из населенного пункта, сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Сергей Чебнев вел за собой несколько полков. Он координировал действия солдат, стоявших в обороне, когда боевики ВСУ подошли к Курской области. Во время операции группа Героя России попала под обстрел. Сергей Чебнев получил ранения, не совместимые с жизнью. Однако он точно погиб не напрасно. Военные ВСУ не смогли пройти к Курской Атомной электростанции благодаря действиям командира батальона и его солдат. Армии России удалось перебросить силы в точку боевого соприкосновения.
«Слезы наворачиваются. Мы ждали этой минуты больше полугода. В августе я дал честное офицерское слово его семье, что наш батальон вернется в Малую Локню и найдет тело комбата. И он будет захоронен со всеми почестями», — поделился эмоциями заместитель командира 9 полка с позывным «Кадет».
Он подробно описал события лета 2024 года. Тогда Сергей Чебнев совершил настоящий подвиг. Бронемашина ВСУ подобралась близко к Курской области и высадила военных. Бойцы Вооруженных Сил России оказались в невыгодном боевом положении. Украинские пулеметчики заняли огневые позиции и приготовились стрелять. Тогда Сергей Чебнев решил самостоятельно подавить действия противника. Однако командира сразила пуля. Военным его полков не удалось вытащить тело. Боевики вели беспрерывный огонь. Бойцы батальона Чебнева пообещали вернуться и доставить тело домой.
В марте 2025 года село Малая Локня удалось освободить. Как только боевики ВСУ покинули территории, военные батальона Чебнева принялись искать тело.
Бойцы ВС России 9 марта освободили также еще два села в Курской области. Помимо Малой Локни, РФ вернула контроль над Косицей и Черкасским Поречным.