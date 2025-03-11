На танкере Stena Immaculate после столкновения сухогрузом прогремели взрывы: где сейчас экипаж

Подобные ЧП хотя и происходят, но не так уж и часто. Так, несколько лет назад российский сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu в проливе Босфор. Погибших или пострадавших в результате инцидента тогда, по счастью, не оказалось.