На танкере Stena Immaculate после столкновения сухогрузом прогремели взрывы: где сейчас экипаж

После того, как танкер Stena Immaculate столкнулся с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, на борту танкера прогремели несколько взрывов. Об этом сообщили в судоходной компании Crowley.
«Примерно в 10:00 UTC (13:00 мск. — Прим. ред.), находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong», — говорится в заявлении.
В компании уточнили, что в результате столкновения грузовое хранилище с топливом Jet-A1 получило повреждения, в результате топливо разлилось и загорелось.
«Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту», — указали в компании, добавив, что в настоящее время все моряки компании Crowley в безопасности.
Также в Crowley подчеркнули, что после ЧП был введен в действие план экстренного реагирования. Компания взаимодействует с государственными агентствами, чтобы локализовать пожар и обеспечить безопасность судна.
Ранее сообщалось, что в Северном море, возле берегов Восточного Йоркшира (Великобритания) столкнулись два судна — нефтяной танкер и сухогруз. В результате столкновения оба корабля получили серьёзные повреждения, а перевозящий нефть и вовсе вспыхнул.
Позже стало известно, что в результате столкновения танкера и грузового судна в Северном море пострадали 32 человека. Пострадавших доставили на трёх лодках, однако пока неизвестно, насколько серьёзны их травмы. Также нет точных данных о том, сколько людей находилось на борту танкера.
Подобные ЧП хотя и происходят, но не так уж и часто. Так, несколько лет назад российский сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu в проливе Босфор. Погибших или пострадавших в результате инцидента тогда, по счастью, не оказалось.
Другой инцидент произошел в Балтийском море у побережья Швеции, где столкнулись два грузовых судна, одно из которых перевернулось. В результате инцидента два человека оказались в воде. Авария произошла между городом Истад и датским островом Борнхольм.