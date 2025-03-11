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Мизулина обратила внимание на нападение на девочку-квадробера в Новосибирске

Видео с атакой подростков на девочку появилось в соцсетях 9 марта.

Источник: Соцсети

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала нападение на девочку-квадробера в Новосибирске. Соответствующее видео ранее появилось в соцсетях.

Подростки организовали «рейд» на встречу квадроберов, однако на неё пришла только одна девочка. Её поймали и заковали в наручники, а всё происходящее записывали на видео.

«Квадробинг, конечно, дурное увлечение. Но такими методами бороться нельзя. Если это не пранк», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту. При этом позже появилась информация, что нападение было постановкой.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств с запертым в классе мальчиком-инвалидом. Так с ним поступила классный руководитель.