Мизулина обратила внимание на нападение на девочку-квадробера в Новосибирске

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала нападение на девочку-квадробера в Новосибирске. Соответствующее видео ранее появилось в соцсетях.
Подростки организовали «рейд» на встречу квадроберов, однако на неё пришла только одна девочка. Её поймали и заковали в наручники, а всё происходящее записывали на видео.
«Квадробинг, конечно, дурное увлечение. Но такими методами бороться нельзя. Если это не пранк», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту. При этом позже появилась информация, что нападение было постановкой.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств с запертым в классе мальчиком-инвалидом. Так с ним поступила классный руководитель.