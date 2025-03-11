В кумертаусской ГКБ провели операцию военнослужащему, который пострадал из-за беспилотника

К счастью, операция прошла успешно. Была проведена трансназальная сфеноидотомия с использованием эндоскопической техники, в ходе которой осколок был аккуратно удален, а также сформировано широкое соустье с полостью носа. Во время операции практически не были затронуты важные структуры, что значительно ускорит восстановление пациента.