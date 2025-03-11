В кумертаусской ГКБ провели операцию военнослужащему, который пострадал из-за беспилотника

В Башкирии в Городской больнице Кумертау провели сложную операцию участнику специальной военной операции, получившему осколочное ранение от удара беспилотника. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.
Ситуация была опасной: осколок застрял выше скуловой кости и попал в клиновидную пазуху — область, где находятся жизненно важные структуры, такие как внутренняя сонная артерия, зрительный нерв и синусы.
К счастью, операция прошла успешно. Была проведена трансназальная сфеноидотомия с использованием эндоскопической техники, в ходе которой осколок был аккуратно удален, а также сформировано широкое соустье с полостью носа. Во время операции практически не были затронуты важные структуры, что значительно ускорит восстановление пациента.
Сейчас участник СВО находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. По словам медиков, уже через пару дней он сможет отправиться домой.
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