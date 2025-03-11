Из Омска с марта 2025 года открывают удобные перелеты в Беларусь

Что касается цен на билеты, по данным перевозчика, перелет в одну сторону на вторник, 18 марта 2025 года, обойдется в 17,2 тысячи рублей вместе с багажом, при этом рейса из Санкт-Петербурга в Минск нужно будет ждать порядка 5 часов.