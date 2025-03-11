Музей авиации хотят создать под открытым небом в Хабаровске

В Хабаровске планируют создать музей под открытым небом из списанных самолетов. Жители выступили с инициативой сохранить авиационную историю региона. Сейчас на аэродроме стоят Ту-154, Ан-24, Ил-62 и другие воздушные суда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Идея создания музея авиации набирает популярность среди хабаровчан. Многие считают, что списанные самолеты не должны ржаветь без дела, а могут стать частью уникального выставочного пространства. Аналогичные проекты успешно работают в других регионах страны.
«Перед аэропортом Владивостока установлен Як-40, названный в честь Владимира Сайбеля. Он был командиром авиаотряда и гендиректором “Владивосток Авиа”. Сам аэропорт также носит его имя», — рассказали в «Хабаровских авиалиниях».
Хабаровчане надеются, что подобные объекты появятся и в их городе. Это станет не только украшением, но и данью уважения к истории дальневосточной авиации.