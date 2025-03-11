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Избитый комментатор Роман Скворцов покинул Новосибирск после лечения

Спортивный комментатор Роман Скворцов выписался из больницы после избиения в Новосибирске и вернулся в Москву. Его жена требует продолжения расследования.

Источник: Соцсети

Спортивный комментатор Роман Скворцов, получивший черепно-мозговую травму в Новосибирске, выписался из больницы и вернулся в Москву. Почти месяц он находился на лечении после инцидента, произошедшего в ночь на 9 февраля у одного из баров на Красном проспекте.

С места происшествия Скворцова госпитализировали, а затем перевели в реанимацию. Его супруга Ксения, прилетевшая в Новосибирск, заявила, что до сих пор ждёт от следствия ответов на важные вопросы.

«У меня к расследованию по этому инциденту есть вопросы», — написала она в своем посте. По ее словам, дознаватель в начале расследования предложил пойти на мировую, но она отказалась. Женщина также сообщила, что ключевых свидетелей до сих пор не допросили.

Подозреваемого задерживали, но позже отпустили. Сам Скворцов, как утверждает его жена, не хочет, чтобы нападавший получил реальный срок, но удивлен, что тот даже не пытался извиниться. В данный момент дело находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.