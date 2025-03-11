Репетиции военного парада Победы во Владивостоке 2025: даты и адреса перекрытий дорог в апреле

Во Владивостоке в апреле пройдут первые репетиции Военного парада, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. В пресс-службе администрации города озвучили даты проведения мероприятий, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, репетиции запланированы на 14, 16 и 21 апреля. С 4.00 до 6.00 часов временно будут ограничены движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Кроме того, движение и паркову автомобилей ограничат:
23, 25 апреля — с 22.00 до 00.00 на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
28 и 30 апреля — с 22.00 до 00.00 на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Отмечается, что объезд на время ограничений органзиуют по улицам Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева, Луцкого.
Напомним, в Приморье к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне привлекут дополнительные силы правопорядка. В дни массовых мероприятий безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, охранные организации, отряд «Тигр-правопорядок» и народные дружины.