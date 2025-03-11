Социальные пенсии омичей с апреля увеличатся почти на 15 процентов

Социальные пенсии омичей проиндексируют с 1 апреля на 14,75%. Это коснётся людей с инвалидностью, тех, кто потерял кормильца, а также граждан, у которых отсутствует или недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
С апреля также будет проиндексирована пенсия военнослужащих, которые служат по призыву, участников ВОВ, людей, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», летчиков-испытателей и космонавтов. Повысят пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей.
Ранее мы писали, что средний размер пенсии в Омской области составляет 21 тысячу 838 рублей. Как в марте будут выплачиваться пенсии и различные пособия, можно прочесть здесь.