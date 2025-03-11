Мошенники взламывают гаджеты россиян через фейковые сети Wi-Fi

Пользователям при попытке подключения в такой сети предлагают авторизоваться не с помощью стандартной процедуры через СМС-код, а через установленные на смартфоне мессенджеры. Введя всю необходимую информацию, пассажир садится в самолет или поезд. Пока он будет находиться в дороге с нестабильной сетью, мошенники смогут похитить личные данные с телефона.