Мошенники взламывают гаджеты россиян через фейковые сети Wi-Fi

Преступники разработали новую схему мошенничества, связанную с сетями Wi-Fi в авиа- и железнодорожном транспорте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Транспортная полиция Дальнего Востока предупреждает о новой схеме мошенничества. Преступники создают фейковые сети Wi-Fi на территории российских аэропортов и железнодорожных вокзалов. Сети похожи на реальные точки доступа, но при подключении к ним происходит утечка личных данных.
Пользователям при попытке подключения в такой сети предлагают авторизоваться не с помощью стандартной процедуры через СМС-код, а через установленные на смартфоне мессенджеры. Введя всю необходимую информацию, пассажир садится в самолет или поезд. Пока он будет находиться в дороге с нестабильной сетью, мошенники смогут похитить личные данные с телефона.
Преступную схему реализуют с помощью переносного роутера, на котором мошенники создают идентичную официальной сеть, усиливают сигнал настолько, чтобы смартфоны считали ее предпочтительной. Когда пользователь вводит номер телефона на фейковой странице авторизации и ждет код для входа, злоумышленник пытается зайти в мессенджеры и банковские приложения.
Фейковые роутеры мошенники также размещают в кафе и торговых центрах. Сотрудники транспортной полиции рекомендуют пользоваться не бесплатным Wi-Fi, а мобильным интернетом, либо подключаться к сети через точку доступа, установленную сотрудниками аэропорта или вокзала. Для такой идентификации необходимо наличие билета.