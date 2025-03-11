В Новосибирске изменилась цена на сосиски и сардельки

Изменилась цена на разные виды колбас. К примеру, варено-копченая и полукопченая взлетели в цене больше чем на 3%. К примеру, в январе прошлого года средняя стоимость была 563,71 рубля, а в этом году уже 581,85 за килограмм. Сырокопченая колбаса год назад в среднем стоила 1082,48 рубля за килограмм, а в нынешнем году — 1121,36 рубль, что больше на 3,6%.