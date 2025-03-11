В Новосибирске изменилась цена на сосиски и сардельки

В начале прошлого года средняя стоимость килограмма сосисок составила 446,10 рублей, тогда как в этом году цена изменилась и составила 460,77 рублей.
Изменилась цена на разные виды колбас. К примеру, варено-копченая и полукопченая взлетели в цене больше чем на 3%. К примеру, в январе прошлого года средняя стоимость была 563,71 рубля, а в этом году уже 581,85 за килограмм. Сырокопченая колбаса год назад в среднем стоила 1082,48 рубля за килограмм, а в нынешнем году — 1121,36 рубль, что больше на 3,6%.
Средняя стоимость на мясокопчености тоже выросла в цене: в январе этого года килограмм мясной продукции стоил 754,33 рубля, а годом ранее — 688,30 рублей. Цена увеличилась более чем на 9%.
Напомним, что в минсельхозе региона пояснили, что не могут регулировать цены на мясо на продовольственном рынке.