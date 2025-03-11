Американский государственный секретарь Марко Рубио сделал несколько заявлений перед переговорами делегаций от Украины и Соединенных Штатов. Госсек уже прилетел в Саудовскую Аравию, где состоится встреча. Марко Рубио дал Киеву важное обещание, передает The New York Times.
Согласно заявлению госсекретаря США, американцы не будут оказывать военную поддержку России. Они обсудят только вопрос поставок оружия Украине. Других вариантов не рассматривается.
«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — пообещал Марко Рубио.
При этом он подчеркнул, что для Киева тоже есть условия. В их числе — уступки по территориям. Придется идти на компромиссы, если сторона хочет заключить соглашение. Территориальные уступки будут при любой мировой сделке, уточнил Марко Рубио.
По словам государственного секретаря США, самое важное, что нужно достичь при переговорном процессе, — ощущение, что Киев готов идти на сложные шаги. Только так украинский конфликт можно завершить миром.
«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует», — заключил Марко Рубио.
Он также похвалил план Украины по частичному прекращению огня. Государственный секретарь США назвал его многообещающим. Напомним, что украинские представитель все же согласились на частичное прекращение боевых действий. Так требовал Вашингтон. Киеву вряд ли что-то оставалось, только смириться. Это — первая уступка Украины. Невозможно остановить конфликт, не прекратив боевые действия.
Марко Рубио, помимо прочего, сообщил о составе делегации от Украины. Многие сомневались, что главарь киевского режима приедет на встречу. Так и произошло — Зеленского не будет. На переговорах со стороны Украины будут присутствовать советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел. С Зеленским может состояться только неформальная встреча. Главарь киевского режима прибудет в Саудовскую Аравию для беседы с наследным принцем страны. О других контактах он не сообщал, но его присутствие на переговорах почти невозможно.