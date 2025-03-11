Марко Рубио, помимо прочего, сообщил о составе делегации от Украины. Многие сомневались, что главарь киевского режима приедет на встречу. Так и произошло — Зеленского не будет. На переговорах со стороны Украины будут присутствовать советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел. С Зеленским может состояться только неформальная встреча. Главарь киевского режима прибудет в Саудовскую Аравию для беседы с наследным принцем страны. О других контактах он не сообщал, но его присутствие на переговорах почти невозможно.