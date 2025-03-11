Зоозащитники Новосибирска требуют отмены закона об убийстве животных

Новосибирские зоозащитники выступили против изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» и подали заявку на митинг, который планируется на 22 марта. Они считают, что новый законопроект № 853484−8 может привести к массовому умерщвлению безнадзорных животных, что не решит проблему, а только усугубит её, сообщает BFM-Новосибирск.
Законопроект, внесённый в Госдуму 28 февраля, предлагает передать регионам право определять предельный срок содержания бездомных животных в приютах. По его истечении их смогут усыплять. Сейчас таких норм в законе нет: животных лечат, стерилизуют и отпускают обратно, если не удаётся найти им хозяев.
Зоозащитники уверены, что причина нападений животных на людей — не бездомные собаки, а отсутствие контроля за владельцами.
«Почти две трети покусов совершается владельческими животными. Это официальная статистика, это цифры, которые нельзя игнорировать», — заявила юрист Светлана Слесарёва.
Некоторые регионы уже выразили несогласие с законопроектом. Отрицательные заключения дали Ленинградская и Белгородская области, а также Республика Татарстан. Ожидается, что свой отзыв представит и Новосибирская область. Решение о проведении митинга теперь за мэрией города.