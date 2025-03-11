Зоозащитники Новосибирска требуют отмены закона об убийстве животных

Новосибирские зоозащитники выступили против изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» и подали заявку на митинг, который планируется на 22 марта. Они считают, что новый законопроект № 853484−8 может привести к массовому умерщвлению безнадзорных животных, что не решит проблему, а только усугубит её, сообщает BFM-Новосибирск.