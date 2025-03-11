Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоозащитники Новосибирска требуют отмены закона об убийстве животных

Зоозащитники Новосибирска подали заявку на митинг против нового закона, который, по их мнению, узаконивает массовое умерщвление бездомных животных.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирские зоозащитники выступили против изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» и подали заявку на митинг, который планируется на 22 марта. Они считают, что новый законопроект № 853484−8 может привести к массовому умерщвлению безнадзорных животных, что не решит проблему, а только усугубит её, сообщает BFM-Новосибирск.

Законопроект, внесённый в Госдуму 28 февраля, предлагает передать регионам право определять предельный срок содержания бездомных животных в приютах. По его истечении их смогут усыплять. Сейчас таких норм в законе нет: животных лечат, стерилизуют и отпускают обратно, если не удаётся найти им хозяев.

Зоозащитники уверены, что причина нападений животных на людей — не бездомные собаки, а отсутствие контроля за владельцами.

«Почти две трети покусов совершается владельческими животными. Это официальная статистика, это цифры, которые нельзя игнорировать», — заявила юрист Светлана Слесарёва.

Некоторые регионы уже выразили несогласие с законопроектом. Отрицательные заключения дали Ленинградская и Белгородская области, а также Республика Татарстан. Ожидается, что свой отзыв представит и Новосибирская область. Решение о проведении митинга теперь за мэрией города.