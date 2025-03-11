В Госдуме призвали ввести конфискацию животных у недобросовестных хозяев

По словам Бурматова, реагировать необходимо, если от соседей поступает жалоба о том, что хозяин не следит за животным или оно нападает на людей. Депутат пояснил, что в случае подтверждения информации из обращения, питомцев необходимо изымать и передавать в приют, после чего им будут искать новых хозяев.