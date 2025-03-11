В Госдуме призвали ввести конфискацию животных у недобросовестных хозяев

Положение о конфискации домашних животных у недобросовестных владельцев следует ввести на законодательном уровне для решения проблемы с нападением безнадзорных собак на людей в России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — сказал депутат, которого цитирует РИА Новости.
Он напомнил, что ранее правительство одобрило предложение о конфискации диких животных у таких хозяев. Парламентарий считает, что подобная мера должна распространиться и на владельцев домашних собак.
По словам Бурматова, реагировать необходимо, если от соседей поступает жалоба о том, что хозяин не следит за животным или оно нападает на людей. Депутат пояснил, что в случае подтверждения информации из обращения, питомцев необходимо изымать и передавать в приют, после чего им будут искать новых хозяев.
Парламентарий привел в пример случаи с нападениями в Подмосковье, Ставропольском и Краснодарском крае. Он считает, что указанных происшествий можно было бы избежать, если бы животных вовремя конфисковали. Первый заместитель председателя комитета ГД также указал на важность незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов.
Напомним, в конце Владимир Бурматов призвал ужесточить ответственность для хозяев собак, которые до смерти загрызли человека. Депутат предложил лишать их свободы на срок до трех лет.