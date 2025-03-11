В Приморском крае стартует антинаркотическая акция «Чистое поколение»

Акция проходит во взаимодействии с минздравом, минобром и агентством по делам молодёжи Приморского края. Эксперты напоминают, что сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно по телефонам дежурных частей УМВД России по Приморскому краю или органов внутренних дел по месту проживания.