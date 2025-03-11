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В Приморском крае стартует антинаркотическая акция «Чистое поколение»

С 10 по 19 марта в Приморском крае пройдёт первый этап оперативно-профилактической операции «Чистое поколение». Акция направлена на пресечение вовлечения молодёжи в наркосреду и информирование о последствиях незаконного потребления наркотиков.

Основные задачи операции — выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в молодёжной среде, фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и склонения их к потреблению наркотиков. Особое внимание будет уделено семьям, где родители-наркопотребители проживают с несовершеннолетними детьми, сообщает мэрия.

В ходе предыдущих акций «Чистое поколение» в 2024 году было выявлено несколько административных правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 21 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

Акция проходит во взаимодействии с минздравом, минобром и агентством по делам молодёжи Приморского края. Эксперты напоминают, что сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно по телефонам дежурных частей УМВД России по Приморскому краю или органов внутренних дел по месту проживания.