В Приморском крае стартует антинаркотическая акция «Чистое поколение»

Основные задачи операции — выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в молодёжной среде, фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и склонения их к потреблению наркотиков. Особое внимание будет уделено семьям, где родители-наркопотребители проживают с несовершеннолетними детьми, сообщает мэрия.
В ходе предыдущих акций «Чистое поколение» в 2024 году было выявлено несколько административных правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 21 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.
Акция проходит во взаимодействии с минздравом, минобром и агентством по делам молодёжи Приморского края. Эксперты напоминают, что сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно по телефонам дежурных частей УМВД России по Приморскому краю или органов внутренних дел по месту проживания.