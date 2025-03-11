На Ольхоне организаторы фестиваля снимают подсветку с ледовых скульптур

Важно! Не забывайте о своей безопасности — ледовое покрытие становится все тоньше. Ездить можно лишь по официальным зимникам. Кстати, пока неизвестно, когда закроют переправу на остров Ольхон — все будет зависеть от погоды. Есть вероятность того, что она прекратит свою работу в ближайшие 1,5 недели.