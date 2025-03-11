На Ольхоне организаторы фестиваля снимают подсветку с ледовых скульптур

Очередная машина частично ушла под лед Байкала — на этот раз произошло все на острове Ольхон, прямо около скалы Шаманки. Очевидцы опубликовали видео в сети — авто пытаются вытащить собственными силами, подцепив к грузовику.
КП-Иркутск обратилась в региональное МЧС и узнала, что информация о данном происшествии в ведомство не поступала, а значит, пострадавших нет, машину удалось вытащить без помощи спасателей.
Неподалеку от места провала находится фестиваль ледовой скульптуры. Морозы отступают, на льду появляется все больше трещин и разломов, а значит, настало время закрываться.
— 9 марта мы начали убирать подсветку, но не спешите грустить, друзья. Скульптуры в технике ледопластики находятся в тени скал и смогут радовать вас ещё некоторое время, — пишут организаторы.
Важно! Не забывайте о своей безопасности — ледовое покрытие становится все тоньше. Ездить можно лишь по официальным зимникам. Кстати, пока неизвестно, когда закроют переправу на остров Ольхон — все будет зависеть от погоды. Есть вероятность того, что она прекратит свою работу в ближайшие 1,5 недели.