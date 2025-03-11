Между Амурском и Хабаровском вновь пойдут пассажирские автобусы

Ранее наше издание сообщало, что из-за претензий к прежнему перевозчику за срывы расписания с ним был расторгнут контракт. Новый договор Минтранс края заключил с ИП Еленой Сливкиной. С конца прошлого года её предприятие возит пассажиров по маршруту № 124 между Амурском и Эльбаном.