Между Амурском и Хабаровском вновь пойдут пассажирские автобусы

В Хабаровском крае возобновляется прямое автобусное сообщение между Амурском и столицей региона. Комфортабельный междугородный автобус начнёт выполнять рейсы по этому маршруту с 14 марта. Об этом в своих соцсетях известила администрация Амурского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее наше издание сообщало, что из-за претензий к прежнему перевозчику за срывы расписания с ним был расторгнут контракт. Новый договор Минтранс края заключил с ИП Еленой Сливкиной. С конца прошлого года её предприятие возит пассажиров по маршруту № 124 между Амурском и Эльбаном.
В феврале её автобусы вышли на маршрут № 221 «Комсомольск-на-Амуре — Эльбан». Чтобы возобновить работу 300-го автобуса «Амурск — Хабаровск», понадобилось по договору финансовой аренды приобрести транспорт необходимого класса.
Ходить автобус будет каждый день. Выезд из Амурска в краевую столицу в 23:00. Выезд из Хабаровска в Амурск в 11:15.
Также ИП Сливкина с 15 марта начинает обслуживание маршрута «Амурск — Вознесенское».