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Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль в Алматы

Дерево упало в Алматы на легковой автомобиль и раздавило его, передает Tengrinews.kz.

Источник: Служба спасения при акимате Алматы

Инцидент произошел накануне вечером. Об этом нашей редакции сообщил один из читателей.

Он также прислал фотографию, на которой видно, как рухнувшее дерево полностью накрыло машину.

В службе спасения при акимате Алматы нам сообщили подробности случившегося.

Сообщение о падении крупного дерева по улице Барибаева поступило от очевидца.

«На место оперативно прибыли экипажи службы спасения. С помощью бензопилы и спецтехники спасатели распилили аварийное дерево диаметром 100−120 сантиметров и освободили автомобиль Mercedes-Benz», — пояснили ее представители.

Отмечается, что работы были завершены после полуночи, жертв и пострадавших нет.