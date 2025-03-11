Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль в Алматы

Инцидент произошел накануне вечером. Об этом нашей редакции сообщил один из читателей.
Он также прислал фотографию, на которой видно, как рухнувшее дерево полностью накрыло машину.
В службе спасения при акимате Алматы нам сообщили подробности случившегося.
Сообщение о падении крупного дерева по улице Барибаева поступило от очевидца.
«На место оперативно прибыли экипажи службы спасения. С помощью бензопилы и спецтехники спасатели распилили аварийное дерево диаметром 100−120 сантиметров и освободили автомобиль Mercedes-Benz», — пояснили ее представители.
Отмечается, что работы были завершены после полуночи, жертв и пострадавших нет.