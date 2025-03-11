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Порывистый ветер и аномальное тепло ожидается в Башкирии

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.
Источник: Комсомольская правда

Аномально теплая погода и дожди прогнозируются в Башкирии с 11 по 15 марта. Об этом предупреждает МЧС республики со ссылкой на синоптиков Башгидрометцентра.

Из-за осадков и резкого повышения температуры не исключаются подтопления талыми водами пониженных участков местности, говорится в экстренном предупреждении.

Завтра, 12 марта, метеорологи прогнозируют местами небольшой мокрый снег, гололед. Ветер южной четверти умеренный, местами порывы до сильного.

— Температура воздуха ночью −4,-9°, днем 0,+5°, — рассказали синоптики.

В среду, 13 марта, к снегу присоединится и дождь, а плюсовая температура ожидается уже и в ночные часы.

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