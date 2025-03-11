Дмитрий Махонин выразил соболезнования после гибели пожарных в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников МЧС. Во время тушения пожара в Соликамске погибли сотрудники 10 пожарно-спасательной части краевого МЧС — начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов.
«Александр и Евгений проявили настоящее мужество. Получили от очевидцев сигнал, что в доме могли остаться люди. Сразу начали проверять и оказались заблокированы из-за обрушения кровли. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава Прикамья в своем телеграм-канале.
Напомним, пожар в Соликамске произошел днем 10 марта. Загорелся жилой многоквартирный дом, расположенный на улице Толстого. Огонь охватил около 170 квадратных метров. На его ликвидацию прибыли более 40 спасателей, включая 29 человек личного состава МЧС России. Среди них были сотрудники 10 пожарно-спасательной части — начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов. Огнеборцы направились на поиски и спасение людей. В этот момент обрушилась кровля дома, два спасателя оказались под завалами и погибли. На счету Евгения и Александра были сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней.