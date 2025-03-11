Дмитрий Махонин выразил соболезнования после гибели пожарных в Прикамье

Напомним, пожар в Соликамске произошел днем 10 марта. Загорелся жилой многоквартирный дом, расположенный на улице Толстого. Огонь охватил около 170 квадратных метров. На его ликвидацию прибыли более 40 спасателей, включая 29 человек личного состава МЧС России. Среди них были сотрудники 10 пожарно-спасательной части — начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов. Огнеборцы направились на поиски и спасение людей. В этот момент обрушилась кровля дома, два спасателя оказались под завалами и погибли. На счету Евгения и Александра были сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней.