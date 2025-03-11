Маск назвал сенатора Келли предателем за призывы поддерживать Киев

Предприниматель и глава нового ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск назвал предателем сенатора от Демократической партии США Марка Келли, который призвал продолжать осуществление Вашингтоном поддержки Киева.
В социальной сети Х Келли, представляющий в сенате штат Аризона, рассказав о своем недавнем визите на Украину, утверждая, что поддерживать Киев «важно».
«Ты предатель», — написал Маск в ответ на публикацию политика.
Ранее глава DOGE призвал ввести санкции в отношении украинских олигархов. По его словам, именно такое решение может стать ключом к завершению конфликта между Киевом и Москвой.
Чуть позже Маск заявил об украинских IP-адресах, которые причастны к масштабной кибератаке на соцсеть X. По его словам, злоумышленники попытались напасть на данные пользователей социальной сети.