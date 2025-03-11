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Маск назвал сенатора Келли предателем за призывы поддерживать Киев

Маск ответил сенатору на публикацию о Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и глава нового ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск назвал предателем сенатора от Демократической партии США Марка Келли, который призвал продолжать осуществление Вашингтоном поддержки Киева.

В социальной сети Х Келли, представляющий в сенате штат Аризона, рассказав о своем недавнем визите на Украину, утверждая, что поддерживать Киев «важно».

«Ты предатель», — написал Маск в ответ на публикацию политика.

Ранее глава DOGE призвал ввести санкции в отношении украинских олигархов. По его словам, именно такое решение может стать ключом к завершению конфликта между Киевом и Москвой.

Чуть позже Маск заявил об украинских IP-адресах, которые причастны к масштабной кибератаке на соцсеть X. По его словам, злоумышленники попытались напасть на данные пользователей социальной сети.