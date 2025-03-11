Омский «Авангард» начинает заключительную домашнюю серию в сезоне

Омский «Авангард» начинает финальную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25. На льду «G-Drive Арены» «ястребы» примут восьмую команду Западной конференции, нижегородское «Торпедо».
Подопечные Игоря Ларионова решили вопрос выхода в плей-офф за две недели до конца регулярки — с большой вероятностью они стартуют с восьмой позиции и встретятся в ⅛ финала с ярославским «Локомотивом». «Авангард», благодаря рекордной серии из 11 побед, вплотную подобрался к лидирующей группе Востока, а в случае победы в сегодняшнем матче поднимется на третье место в конференции. Кстати, по ходу нынешнего сезона ни одной команде КХЛ не удавалось победить двенадцать раз подряд.
Интригой в преддверии матча является традиционный вопрос присутствия на льду нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва. Накануне клуб вывел его из списка травмированных, что может говорить о его готовности сыграть как минимум в одной из игр домашней серии. Однако ни прямых, ни косвенных намёков на реальную возможность появления Ткачёва на льду пока не было.
Увидеть игру «Авангарда» и «Торпедо» можно в прямом эфире омского 12 канала, начало трансляции в 19:20 по местному времени.