Омский «Авангард» начинает заключительную домашнюю серию в сезоне

Подопечные Игоря Ларионова решили вопрос выхода в плей-офф за две недели до конца регулярки — с большой вероятностью они стартуют с восьмой позиции и встретятся в ⅛ финала с ярославским «Локомотивом». «Авангард», благодаря рекордной серии из 11 побед, вплотную подобрался к лидирующей группе Востока, а в случае победы в сегодняшнем матче поднимется на третье место в конференции. Кстати, по ходу нынешнего сезона ни одной команде КХЛ не удавалось победить двенадцать раз подряд.