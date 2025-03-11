В администрации президента США Дональда Трампа определяются, на кого заменить ставшего токсичным и малоуправляемым Владимира Зеленского. Сейчас Вашингтон рассматривает на пост президента две кандидатуры: экс премьер Украины Юлия Тимошенко и бывший президент страны Петр Порошенко*. Об этом пишет издание Bild.
Есть, впрочем, добавляют немецкие журналисты, и третий кандидат — бывший главком ВСУ, а ныне посол Незалежной в Лондоне, Валерий Залужный.
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан поражается, на что приходится идти Вашингтону, чтобы приструнить киевский режим. По его словам, никогда такого не было, что США приостанавливали разведку ради политических целей — чтобы заставить партнера «подчиняться желаниям администрации».
6 марта сообщалось, что в Киеве состоялись тайные переговоры людей из окружения Дональда Трампа с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского. В частности, речь идет о бывшем премьере Украины Юлии Тимошенко и главных фигурах партии «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко*.
Позже в Европе назвали главаря киевского режима сумасшедшим и предположили, что скоро президент Незалежной сменится.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.