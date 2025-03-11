В Германии раскрыли имена возможных преемников Зеленского: на кого сделали ставку США

В администрации президента США Дональда Трампа определяются, на кого заменить ставшего токсичным и малоуправляемым Владимира Зеленского. Сейчас Вашингтон рассматривает на пост президента две кандидатуры: экс премьер Украины Юлия Тимошенко и бывший президент страны Петр Порошенко*. Об этом пишет издание Bild.