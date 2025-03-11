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ЕАЭС внедряет электронные подписи в документах

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. ЕАЭС внедряет электронные подписи в межгосударственном документообороте. Они получат единую верификацию.

Источник: Sputnik.kz

В частности, Астана продвигает проект «Цифровой Казахстан», включающий модули для интеграции с ЕАЭС.

Документы, подписанные цифровыми сертификатами, будут иметь юридическую силу, сопоставимую с бумажными.

говорится в проектах постановлений Минцифры РФ, вынесенных на общественное обсуждение

Документы регламентируют работу двух государственных информационных систем: «Интеграционный шлюз» и «Доверенная третья сторона» (ДТС), интегрированных в информационную систему ЕАЭС.

«Интеграционный шлюз» отвечает за обмен данными между органами власти стран союза, а ДТС проверяет подлинность иностранных электронных подписей. ДТС будет проверять электронные подписи и обеспечивать юридическую значимость документов.

В странах ЕАЭС продолжается развитие цифровых платформ. Казахстан продвигает проект «Цифровой Казахстан», включающий модули для интеграции с ЕАЭС.

Беларусь внедряет единую систему электронного документооборота, а также подписала соглашение с Россией о взаимном признании электронных подписей.

В Армении и Кыргызстане ведется цифровизация госуслуг и налогового администрирования с последующей интеграцией в информационной системе ЕАЭС.