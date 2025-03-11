ЕАЭС внедряет электронные подписи в документах

В частности, Астана продвигает проект «Цифровой Казахстан», включающий модули для интеграции с ЕАЭС.
Документы, подписанные цифровыми сертификатами, будут иметь юридическую силу, сопоставимую с бумажными.
Документы регламентируют работу двух государственных информационных систем: «Интеграционный шлюз» и «Доверенная третья сторона» (ДТС), интегрированных в информационную систему ЕАЭС.
«Интеграционный шлюз» отвечает за обмен данными между органами власти стран союза, а ДТС проверяет подлинность иностранных электронных подписей. ДТС будет проверять электронные подписи и обеспечивать юридическую значимость документов.
В странах ЕАЭС продолжается развитие цифровых платформ. Казахстан продвигает проект «Цифровой Казахстан», включающий модули для интеграции с ЕАЭС.
Беларусь внедряет единую систему электронного документооборота, а также подписала соглашение с Россией о взаимном признании электронных подписей.
В Армении и Кыргызстане ведется цифровизация госуслуг и налогового администрирования с последующей интеграцией в информационной системе ЕАЭС.