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Следком проверит мужчину в Уфе, который не дает спокойно жить соседям

Жители дома опасаются за свою жизнь и здоровье.

Источник: Следком Башкирии

В Уфе Следком проверит мужчину, который не дает спокойной жизни соседям по многоквартирному дому. Сюжет о нем показали в эфире федерального телеканала.

Как сообщили в ведомстве, долгое время уфимец совершает противоправные действия как в отношении соседей, так и общедомового имущества. Жильцы опасаются за свою жизнь и здоровье.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по РБ организована доследственная проверка по статье “Хулиганство”. Следователи установят все обстоятельства совершенных деяний и дать им надлежащую правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.