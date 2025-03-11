Следком проверит мужчину в Уфе, который не дает спокойно жить соседям

В Уфе Следком проверит мужчину, который не дает спокойной жизни соседям по многоквартирному дому. Сюжет о нем показали в эфире федерального телеканала.
Как сообщили в ведомстве, долгое время уфимец совершает противоправные действия как в отношении соседей, так и общедомового имущества. Жильцы опасаются за свою жизнь и здоровье.
«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по РБ организована доследственная проверка по статье “Хулиганство”. Следователи установят все обстоятельства совершенных деяний и дать им надлежащую правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.