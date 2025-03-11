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В Ермекеевском районе Башкирии зафиксировали самый высокий отток населения

В Башкирии определили районы с самым большим оттоком населения в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают люди. По данным республиканских статистиков, антилидером стал Ермекеевский район, где отток населения составил 168,1 на 10 тысяч населения. Также высокий показатель был отмечен в Федоровском районе Башкирии (166,2).

Миграционный прирост статистики отметили лишь в трех городах и трех районах: Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Иглинском, Уфимском и Стерлитамакском районах.

Всего в прошлом году в Башкирию приехали 122 058 человек, а уехали 125 487, среди которых более 13 тысяч человек — иностранцы.