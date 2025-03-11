В Ермекеевском районе Башкирии зафиксировали самый высокий отток населения

Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают люди. По данным республиканских статистиков, антилидером стал Ермекеевский район, где отток населения составил 168,1 на 10 тысяч населения. Также высокий показатель был отмечен в Федоровском районе Башкирии (166,2).