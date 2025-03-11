Аэропорт «Шахрисабз» временно закрывается на ремонт

Vaib.uz (Узбекистан. 11 марта). С 13 марта 2025 года аэропорт «Шахрисабз» приостанавливает работу в связи с началом капитального ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП). Ремонтные работы продлятся до 25 марта 2025 года, после чего аэропорт возобновит свою деятельность. Об этом сообщила компания Uzbekistan Airports.