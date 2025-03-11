Аэропорт «Шахрисабз» временно закрывается на ремонт

Почему закрывают аэропорт?
Взлетно-посадочная полоса аэропорта эксплуатируется с 1983 года. Для обеспечения безопасности взлетов и посадок было принято решение провести капитальные строительно-ремонтные работы.
В рамках проекта запланирована замена покрытия полосы по всей ее длине, а также капитальный ремонт рулежной дорожки.
Какие изменения ждут аэропорт?
До настоящего времени аэропорт Шахрисабза был ограничен в приеме самолетов — здесь выполнялись рейсы дважды в неделю на небольших воздушных судах L-410.
После ремонта аэропорт сможет принимать современные среднемагистральные самолеты ATR-72, увеличить частоту рейсов до трех раз в неделю, обеспечить более комфортные условия для пассажиров.
Реконструкция ВПП — важный шаг для развития регионального авиасообщения. После завершения работ аэропорт сможет принимать более крупные воздушные суда, что сделает его более удобным и доступным для пассажиров.