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Аэропорт «Шахрисабз» временно закрывается на ремонт

Vaib.uz (Узбекистан. 11 марта). С 13 марта 2025 года аэропорт «Шахрисабз» приостанавливает работу в связи с началом капитального ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП). Ремонтные работы продлятся до 25 марта 2025 года, после чего аэропорт возобновит свою деятельность. Об этом сообщила компания Uzbekistan Airports.

Источник: Vaib.Uz

Почему закрывают аэропорт?

Взлетно-посадочная полоса аэропорта эксплуатируется с 1983 года. Для обеспечения безопасности взлетов и посадок было принято решение провести капитальные строительно-ремонтные работы.

В рамках проекта запланирована замена покрытия полосы по всей ее длине, а также капитальный ремонт рулежной дорожки.

Какие изменения ждут аэропорт?

До настоящего времени аэропорт Шахрисабза был ограничен в приеме самолетов — здесь выполнялись рейсы дважды в неделю на небольших воздушных судах L-410.

После ремонта аэропорт сможет принимать современные среднемагистральные самолеты ATR-72, увеличить частоту рейсов до трех раз в неделю, обеспечить более комфортные условия для пассажиров.

Реконструкция ВПП — важный шаг для развития регионального авиасообщения. После завершения работ аэропорт сможет принимать более крупные воздушные суда, что сделает его более удобным и доступным для пассажиров.