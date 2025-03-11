Движение ограничено на пяти трассах в Казахстане

Акмолинская область:
Закрыто движение на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница с РФ», с километражом 856−917, в районе границы с Северо-Казахстанской областью и п. Жаксы.
Карагандинская область:
На трассе «Астана-Караганда-Алматы», км 1505−1610, ограничено движение в районе села Атамекен и посёлка Аксу-Аюлы.
Костанайская область:
Проблемы с движением также наблюдаются на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск», км 252−340, в районе границы с Улытауской областью и города Аркалык.
Северо-Казахстанская область:
Ограничения введены на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница с РФ», км 795−856, между сёлами Рузаевка и границей с Акмолинской областью.
Улытауская область:
На дороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» также ограничено движение в районе села Улытау и границы с Костанайской областью (км 137−252).
К слову, для обеспечения безопасности и содержания дорог в условиях неблагоприятных метеоусловий задействовано 703 единицы спецтехники и 1770 специалистов.
В МЧС напомнили, что в связи с непогодой в стране водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.