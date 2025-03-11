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Движение ограничено на пяти трассах в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий 11 марта 2025 года в нескольких областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Акмолинская область:

Закрыто движение на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница с РФ», с километражом 856−917, в районе границы с Северо-Казахстанской областью и п. Жаксы.

Карагандинская область:

На трассе «Астана-Караганда-Алматы», км 1505−1610, ограничено движение в районе села Атамекен и посёлка Аксу-Аюлы.

Костанайская область:

Проблемы с движением также наблюдаются на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск», км 252−340, в районе границы с Улытауской областью и города Аркалык.

Северо-Казахстанская область:

Ограничения введены на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница с РФ», км 795−856, между сёлами Рузаевка и границей с Акмолинской областью.

Улытауская область:

На дороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» также ограничено движение в районе села Улытау и границы с Костанайской областью (км 137−252).

К слову, для обеспечения безопасности и содержания дорог в условиях неблагоприятных метеоусловий задействовано 703 единицы спецтехники и 1770 специалистов.

В МЧС напомнили, что в связи с непогодой в стране водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.