Движение ограничено на пяти трассах в Казахстане

В МЧС напомнили, что в связи с непогодой в стране водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.