До +20°С, дожди и ветер прогнозируются в Беларуси

Температура воздуха составит от плюс 11 по северу до 20 градусов по югу. Теплее всего будет в Гомеле — 18 — 20 градусов. В Бресте и Гродно воздух прогреется до 16 — 18, в Минске — до 14 — 16, в Могилеве — до 15 — 17, Витебске — до 12 — 14 градусов.