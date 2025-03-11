Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +20°С, дожди и ветер прогнозируются в Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла по югу, дожди и сильный ветер прогнозируются сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 56% 753 мм рт. ст. +7°

Будет облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди ожидаются на большей части территории. Местами возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по юго-востоку 15−18 м/с.

Температура воздуха составит от плюс 11 по северу до 20 градусов по югу. Теплее всего будет в Гомеле — 18 — 20 градусов. В Бресте и Гродно воздух прогреется до 16 — 18, в Минске — до 14 — 16, в Могилеве — до 15 — 17, Витебске — до 12 — 14 градусов.