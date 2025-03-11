До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID

По словам Олефиренко, тенденции к росту числа заболевших ОРВИ в Крыму сейчас нет, но нет ее и к снижению.
«Это примерно плато, но очень высокое в настоящий момент. И пока о спаде говорить преждевременно», — сказал специалист.
Нагрузка на скорую помощь, соответственно, не уменьшается, медики с трудом с ней справляются, сравнивая ситуацию с периодом пандемии COVID-19, заметил Олефиренко.
«Очень большие показатели, и мы их с ковидным периодом сейчас сравниваем. Потому что до 2500 тысяч вызовов в сутки поступает по Крыму, из которых 80−90% случаев — ОРВИ», — сказал эксперт.
Днем работает неотложная служба, и задержки выехавшей по адресам кареты скорой помощи минимальные или их вообще нет, отметил он.
Но ситуация становится по-настоящему тяжелой в промежуток времени от восьми часов вечера до трех часов ночи, когда «неотложка» прекращает работу, ждать медиков в это время суток крымчане могут несколько часов, сказал врач.
«Люди одномоментно делают вызовы, и поступает 100−150 звонков буквально за полчаса. Отработать такое количество вызовов очень сложно, как показал ковид. Поэтому, конечно, эти 5−6 часов у нас самые тяжелые. Идут задержки. Люди и по два, и по три часа ждут скорую помощь», — рассказал Олефиренко.
В приоритете у медиков — дети с высокой температурой. Маленьких пациентов с ОРВИ больше, соответственно, взрослым приходится ждать дольше, добавил он.
По словам Олефиренко, часто неотложный вызов к взрослому человеку с высокой температурой является следствием паники, которой можно избежать, как и беспокойства из-за задержки скорой, если следовать рекомендациям Минздрава Крыма.
Там минимальная наша медицинская помощь — введение жаропонижающей смеси. Это больше испуг, паника. Поэтому Министерство здравоохранения и запустило алгоритмы, опросники и горячие линии с подсказками. На сайте Минздрава есть памятка, что делать в случае поднятия температуры, какими препаратами пользоваться, как себя вести. Если люди не поддаются панике и организованно выполняют рекомендации, то проблемы в этом нет.
В селах и поселках Крыма, где низкая плотность населения и люди проживают в частных домах, вызовов скорой на несколько порядков меньше, отметил он. Главный удар инфекции, которая переносится по воздуху, приходится на города.
«И Симферополь, к сожалению, в антилидерах этого рейтинга», — сказал врач.
На днях в администрации Керчи сообщили, что эпидпорог по острым респираторным заболеваниям в городе превышен на 32%. В Бахчисарайском районе Крыма этот показатель еще выше — 40%.