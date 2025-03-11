Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Скорая помощь в Крыму получает до 2500 тысяч вызовов на дом, из которых 80−90% случаев — ОРВИ, нагрузка сравнима с пандемией COVID-19. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ГБУЗ Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Источник: РИА "Новости"

По словам Олефиренко, тенденции к росту числа заболевших ОРВИ в Крыму сейчас нет, но нет ее и к снижению.

«Это примерно плато, но очень высокое в настоящий момент. И пока о спаде говорить преждевременно», — сказал специалист.

Нагрузка на скорую помощь, соответственно, не уменьшается, медики с трудом с ней справляются, сравнивая ситуацию с периодом пандемии COVID-19, заметил Олефиренко.

«Очень большие показатели, и мы их с ковидным периодом сейчас сравниваем. Потому что до 2500 тысяч вызовов в сутки поступает по Крыму, из которых 80−90% случаев — ОРВИ», — сказал эксперт.

Днем работает неотложная служба, и задержки выехавшей по адресам кареты скорой помощи минимальные или их вообще нет, отметил он.

Но ситуация становится по-настоящему тяжелой в промежуток времени от восьми часов вечера до трех часов ночи, когда «неотложка» прекращает работу, ждать медиков в это время суток крымчане могут несколько часов, сказал врач.

«Люди одномоментно делают вызовы, и поступает 100−150 звонков буквально за полчаса. Отработать такое количество вызовов очень сложно, как показал ковид. Поэтому, конечно, эти 5−6 часов у нас самые тяжелые. Идут задержки. Люди и по два, и по три часа ждут скорую помощь», — рассказал Олефиренко.

В приоритете у медиков — дети с высокой температурой. Маленьких пациентов с ОРВИ больше, соответственно, взрослым приходится ждать дольше, добавил он.

По словам Олефиренко, часто неотложный вызов к взрослому человеку с высокой температурой является следствием паники, которой можно избежать, как и беспокойства из-за задержки скорой, если следовать рекомендациям Минздрава Крыма.

Там минимальная наша медицинская помощь — введение жаропонижающей смеси. Это больше испуг, паника. Поэтому Министерство здравоохранения и запустило алгоритмы, опросники и горячие линии с подсказками. На сайте Минздрава есть памятка, что делать в случае поднятия температуры, какими препаратами пользоваться, как себя вести. Если люди не поддаются панике и организованно выполняют рекомендации, то проблемы в этом нет.

сказал Олефиренко

В селах и поселках Крыма, где низкая плотность населения и люди проживают в частных домах, вызовов скорой на несколько порядков меньше, отметил он. Главный удар инфекции, которая переносится по воздуху, приходится на города.

«И Симферополь, к сожалению, в антилидерах этого рейтинга», — сказал врач.

На днях в администрации Керчи сообщили, что эпидпорог по острым респираторным заболеваниям в городе превышен на 32%. В Бахчисарайском районе Крыма этот показатель еще выше — 40%.