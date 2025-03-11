До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID

Там минимальная наша медицинская помощь — введение жаропонижающей смеси. Это больше испуг, паника. Поэтому Министерство здравоохранения и запустило алгоритмы, опросники и горячие линии с подсказками. На сайте Минздрава есть памятка, что делать в случае поднятия температуры, какими препаратами пользоваться, как себя вести. Если люди не поддаются панике и организованно выполняют рекомендации, то проблемы в этом нет.