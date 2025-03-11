В Екатеринбурге проходит неделя борьбы с вирусным гепатитом

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Акция будет проходить с 10 по 16 марта.
Как сообщила главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Минздрава области, руководитель областного гепатологического центра и заведующая гастроэнтерологическим отделением СОКБ № 1 Елена Бессонова, проблема распространения гепатита по прежнему актуальна на Среднем Урале. Заболевание чаще встречается у мужчин и женщин трудоспособного возраста от 25 до 50 лет. Пожилые люди болеют реже. Также заболевание встречается у детей.
Вирус гепатита С хронический и может привести к циррозу печени, а впоследствии — и к онкологическому заболеванию.
Поскольку он является гемоконтактным, в первую очередь в «группу риска» попадают люди, употребляющие наркотики внутривенно. Также опасность грозит тем, кто обращается к кустарным специалистам по тату и маникюру. Учитывая, что вирусный гепатит С протекает бессимптомно, человек может обнаружить проблему много лет спустя.
Однако, как отметила Елена Бессонова, гепатит — абсолютно излечимое заболевание. Если человек обратился за помощью до наступления цирроза, то он вылечится с вероятностью 95%. Важно знать, что в Свердловской области действует региональная программа по бесплатному обеспечению пациентов противовирусными препаратами. «Гепатит С — не приговор», — подчеркнула Елена Бессонова.
Как ранее сообщалось, Краснотурьинский городской суд приостановил деятельность двух закусочных «Гиро» на 90 суток. У 12 клиентов выявлен гепатит А. По каждому заболевшему проводится эпидемиологическое расследование. За ними, а также их окружением установлено медицинское наблюдение. Уже привито 119 человек.