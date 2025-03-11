В Екатеринбурге проходит неделя борьбы с вирусным гепатитом

Поскольку он является гемоконтактным, в первую очередь в «группу риска» попадают люди, употребляющие наркотики внутривенно. Также опасность грозит тем, кто обращается к кустарным специалистам по тату и маникюру. Учитывая, что вирусный гепатит С протекает бессимптомно, человек может обнаружить проблему много лет спустя.