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«Тушили куртками, водой и газировкой». Под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя

Под Бобруйском подростки тушили огонь газировкой и своими куртками, ожидая МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйском районе подростки устроили пожар, когда захотели посмотреть, как горит камыш. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района. Установлено, что трое 12-летних подростков гуляли вдоль дороги, когда одна школьница захотела посмотреть, как горит камыш. Девочка подожгла одно растение, но огонь мгновенно перебросился на сухую траву, начало гореть поле.

Испуганные подростки сняли куртки и стали сбивать пламя, в ход пошли также вода и кока-кола. На помощь прибежал также отец одной из девочек. В итоге общими усилиями они смогли остановить пламя до приезда подразделений МЧС.

К счастью, подростки не пострадали. С ними провели профилактическую беседу.

А еще МЧС сообщило, что в Калинковичском районе пенсионер погиб в горевшем доме, сидя в кресле.

Тем временем гадюки проснулись в лесах Беларуси и попали на видео.