«Тушили куртками, водой и газировкой». Под Бобруйском подростки подожгли камыш у деревни и едва остановили пламя

В Бобруйском районе подростки устроили пожар, когда захотели посмотреть, как горит камыш. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района. Установлено, что трое 12-летних подростков гуляли вдоль дороги, когда одна школьница захотела посмотреть, как горит камыш. Девочка подожгла одно растение, но огонь мгновенно перебросился на сухую траву, начало гореть поле.
Испуганные подростки сняли куртки и стали сбивать пламя, в ход пошли также вода и кока-кола. На помощь прибежал также отец одной из девочек. В итоге общими усилиями они смогли остановить пламя до приезда подразделений МЧС.
К счастью, подростки не пострадали. С ними провели профилактическую беседу.
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