С 2019 года в Башкирии благоустроили 806 общественных территорий

Г-жа Голованова отметила, что победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали уже 34 региональных проекта, а 27 из них — уже отработаны. На эти цели направили 5,5 миллиарда рублей, в том числе 2,9 миллиарда из средств российской казны. Так, в 2024 году завершили пять проектов-победителей в Агидели, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе, Янауле и приступили к проектам в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района. В этом году начнут работы по проектам в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах.