С 2019 года в Башкирии благоустроили 806 общественных территорий

— С этого года благоустройство общественных территорий продолжат уже в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова. — В планах на этот год — обновить 94 пространства на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, ещё 70 объектов приведут в порядок по другим программам.
Ирина Александровна добавила, что в Мелеузе благоустроят бульвар Славы, в Нефтекамске — территорию перед Домом молодёжи, а в Белорецке обновят окрестности парка Победы.
Г-жа Голованова отметила, что победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали уже 34 региональных проекта, а 27 из них — уже отработаны. На эти цели направили 5,5 миллиарда рублей, в том числе 2,9 миллиарда из средств российской казны. Так, в 2024 году завершили пять проектов-победителей в Агидели, Дюртюлях, Ишимбае, Мелеузе, Янауле и приступили к проектам в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района. В этом году начнут работы по проектам в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах.
— Хорошая слаженная работа, вновь хотел поблагодарить институт развития городов Башкирии, они дают нам такие интересные градостроительные и архитектурные решения, — высказался по этому поводу глава региона Радий Хабиров. — А для минЖКХ главное вовремя провести торги, своевременно выйти на работу и обеспечить её качество.