В Приморье у беременной женщины изъяли детей из-за небольшой жилплощади

В Приморье у многодетной беременной женщины изъяли пятерых детей. Как сообщается в соцсетях, причина оказалась банальной — небольшая жилплощадь. Об этом пишет «КП — Владивосток» со ссылкой на федеральный Следком.
Информация об изъятии детей у беременной многодетной матери появилась в социальных сетях. Сообщается, что малышей у мамы забрали из-за отсутствия просторного жилья. Органы опеки, видимо, сочли, что на просторных казенных площадях вдали от матери детям будет лучше.
Ситуацией заинтересовались в федеральном Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Эдуарду Трубчику доложить о ходе инициированной по признакам халатности проверки.