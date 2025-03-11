В Приморье у беременной женщины изъяли детей из-за небольшой жилплощади

Информация об изъятии детей у беременной многодетной матери появилась в социальных сетях. Сообщается, что малышей у мамы забрали из-за отсутствия просторного жилья. Органы опеки, видимо, сочли, что на просторных казенных площадях вдали от матери детям будет лучше.